Сеул, 6 марта, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В Южной Корее провели исследование на тему сигаретных окурков, сообщает телеканал YTN.

Гиви Сипрошвили. Курильщик

5 марта представители Korean Federation for Environmental Movement обнародовали результаты исследования, которое проходило с 25 февраля по 4 марта среди 701 курильщика в возрасте от 20 до 60 лет.

Согласно опросу, 95,4% респондентов сообщили, что считают сигаретные окурки мусором. Однако, 63,5% опрошенных не знали, что фильтр сигарет изготовлен из пластика.

87,6% респондентов согласны с системой, которая обязывает табачные компании убирать окурки. 77,2% респондентов сообщили, что хотя бы раз выбрасывали сигаретные окурки на улице, а 63,5% складывали окурки себе в карман.

77,5% респондентов отметили, что не используют переносную пепельницу. Самым распространенным ответом на эту тему было «неудобна в использовании» (48,7%) и «переносная пепельница не нужна» (20,9%).