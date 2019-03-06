Якутск, 6 марта, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Проблему бродячих собак в Якутске нужно решать экстренно и кардинально. Такое мнение высказал депутат представительного органа города Нерюнгри Александр Силин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexis Собака

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Народный избранник обратился с письмом к главе Якутска Сардане Авксентьевой и председателю гордумы столицы республики Альберту Семёнову. Александр Силин предлагает решать проблему нападения бродячих животных на людей чипированием всех собак за счёт их владельцев. Соответствующую обязанность он предлагает прописать в региональном законе «О порядке содержания кошек, собак, экзотических животных и об ответственности их владельцев». Те, кто не чипирует своих собак, по предложению Силина, будут привлекаться к административной ответственности за уклонение от регистрации животных.

Через полгода после начала действия предложенных изменений Александр Силин считает нужным начать месячник по отлову безнадзорных животных. Депутат предлагает помещать отловленных собак в приют на неделю, а затем — «утилизировать невостребованных животных». С владельцев, которые придут забрать свою собаку из приюта, будет взиматься штраф.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов предложил отстрел в качестве способа борьбы с собаками, бегающими по Якутску без присмотра.

«Данную законодательную инициативу я считаю временной, когда ситуация станет подконтрольной, мы вернемся к более гуманному обращению с животными, — подчеркнул депутат. — Понимаю, собаки не виноваты, что с ними так бездушно обошлись — выбросили на произвол судьбы. А также осознаю, не закрытые баки мусора, помои, отходы нашей жизнедеятельности способствуют их размножению. Пока наше общество не готово нести на себе бремя бережного отношения к животным, особо к собакам. Мы, граждане, сами безответственно относимся к своим обязанностям по отношению к животным. Но мы, как люди, хотя бы должны быть ответственными перед нашими детьми. Не решая вопрос с бродячими собаками, мы ежедневно подвергаем наших детей и людей пожилого возраста опасности».

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