Курган, 6 марта, 2019, 07:44 — ИА Регнум. В медицинских организациях Курганской области наблюдается острый дефицит врачей. Самыми востребованными специалистами остаются акушеры-гинекологи и участковые терапевты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте здравоохранения.

Андрей Шишкин. Сельский доктор

Сейчас в Зауралье вакантны 432 места для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Взамен врачам предлагаются «подъёмные» — 500 тыс. рублей. А также предоставление служебного жилья, субсидия на погашение ипотечного жилищного кредита, компенсация за аренду жилого помещения от 3 до 5 тысяч рублей.

В паблике «Медики-работа 45» учреждения здравоохранения публикуют список вакансий. В Альменевскую центральную районную больницу требуются офтальмолог, терапевт, психиатр, эндоскопист, инфекционист, врач клинической лабораторной диагностики, шесть медсестёр, пять фельдшеров и два лаборанта.

В Курганскую больницу скорой медицинской помощи требуются десять врачей, терапевт, эндоскопист, ортопед, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, а также десять фельдшеров и пять медсестёр.

«И ни слова о зарплатах», — пишут заинтересованные медики в паблике.

Согласно данным Свердловскстата, средняя заработная плата врачей в Курганской области в октябре 2018 года составила 53 256 рублей, средних медицинских работников — 26 101 рубль, младшего медицинского персонала — 24 178 рублей.

Отметим, что в апреле 2018 года департамент здравоохранения по Курганской области заявлял о 479 вакансиях врачей.