Хабаровск, 6 марта, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Министр просвещения РФ Ольга Васильева впервые побывала с рабочим визитом в Хабаровске. На встрече с педагогами она обозначила главные проблемы образования на Дальнем Востоке — старая инфраструктура и кадровый голод, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

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«На сегодняшний день перед нами стоит несколько задач: инфраструктура, содержание и кадры. Тема нехватки педагогов больная и для Дальнего Востока, и для страны в целом. Сегодня мы нуждаемся не только в учителях для школ, но и в мастерах производственного обучения. Кроме того, это старение кадров и приход на смену молодых специалистов. Сейчас запускается большой проект «Земский учитель», который поможет решить эту проблему, в частности, и на Дальнем Востоке», — сказала Ольга Васильева на встрече с педагогами Хабаровского края.

В Хабаровском крае предстоит решить один из самых наболевших вопросов — обновление инфраструктуры. По словам Васильевой, это одна из самых затратных и сложных статей. И речь здесь не только о ремонте, но и о строительстве школ и детских садов.

«Строительство образовательных объектов поможет решить вопрос со второй сменой. Это достаточно объёмная задача. Только одному Хабаровску, чтобы перевести всех детей на обучение в одну смену, потребуется 10 больших школ. Мы продвигаемся в решении этого вопроса. Понимаем, что темпы нужно наращивать, рады, что со стороны федерального центра есть поддержка», — сказала министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова.

Сегодня в Хабаровском крае ведётся строительство только трёх объектов образования — это школа в Хабаровске, ещё одна в селе Найхин в Нанайском районе и пристройка к школе в селе Бриакан в районе им. Полины Осипенко.

Сообщила Ольга Васильева и новость, которую с большим одобрением встретило педагогическое сообщество: к преподаванию в дополнительном образовании допустят специалистов без специальных педагогических дипломов, что, конечно, тоже отчасти поможет решить кадровую проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём докладе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Роспотребнадзор привёл шокирующие данные: с 2015 года по июль 2018 года на Дальнем Востоке не была введена в эксплуатацию ни одна новая школа. Во многих регионах дети продолжают учиться в две, а кое-где и в три смены. И это при том, что отток населения нарастет, рождаемость падает из года в год, количество детей уменьшается. Многие дети вынуждены заниматься в аварийных зданиях. Например, в 2016 году якутские власти озвучили потребность в новых школах: 231.

В Приморье нехватка школ «совмещена» с катастрофическим кадровым голодом. На Колыме более трети школьников учатся во вторую смену и ни одно образовательное учреждение не соответствует стандартам XXI века.