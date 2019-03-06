Москва, 6 марта, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Украинская элита вычищает ядро, избавляясь от недостаточно пробандеровских элементов, потому что её главная цель — полная бандеризация Украины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские националисты

Процесс борьбы за власть на Украине, по словам политолога, набирает все более и более радикальные обороты. При этом, он дошел до того, что даже любое умеренно-апологетическое, недостаточно радикально пробандеровское высказывание в рядах элиты воспринимается как национальная измена. С этим столкнулся и журналист Дмитрий Гордон, которого в измене обвинила нацистская украинская партия «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Они вычищают ядро, им нужно, чтобы в ядре, в котором они состоят, точно абсолютно все знали, что Шухевич — герой, величайший человек в мире и так далее. Это убийца… это подонок, который уничтожал украинцев, поляков, белорусов, евреев, русских… Это прямой нацистский приспешник, эсэсовец и последняя мразь. Это герой Украины», — заявил Кургинян.

По его словам, если на низах украинского общества с этим пока еще кто-то может не согласиться, в элите это уже недопустимо. В том числе и Гордон не может.

«Потому что тогда люди, которые хотят консолидировать бандеровское ядро, говорят: «Да мы тебя убьем, как Бузину», кого угодно еще. Этот процесс идет в определенную сторону», — продолжил Кургинян.

Напомним, что украинский журналист Дмитрий Гордон в одном из своих недавних видеороликов заявил, что ему поступают угрозы расправой со стороны известных украинских политиков из-за его недостаточно почтительного отношения к нацисту Степану Бандере.