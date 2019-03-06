Москва, 6 марта, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 5 марта завершились в небольшом плюсе. Они прошли спокойно в ценовом диапазоне 65,02−66,20 руб. Нефтяные трейдеры анализируют последние новости из Китая, а также информацию о возобновлении добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня, 6 марта, на торгах в Азии котировки Brent снижаются на 0,4% к уровню закрытия вчерашнего дня. Негативное влияние на цену оказал опубликованный отчет по запасам нефти от Американского института нефти (API).

За неделю запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,3 млн баррелей, до 451,5 млн (прогноз был +1,2 млн баррелей). Запасы бензина упали на 391 тыс. баррелей (прогноз был — 2,1 млн баррелей), запасы дистиллятов выросли на 3,1 млн баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей).

Аналогичный отчет с данными минэнерго США (EIA) опубликует 6 марта в 18:30 по мск, Их данные считаются достоверными, поэтому в это время на рынке стоит ожидать всплеска волатильности. Техническая картина на стороне покупателей. Если они смогут сегодня вернуть цену к уровню $66,75, то до конца недели можно ожидать прорыв уровня $68 за баррель.

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