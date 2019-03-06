Москва, 6 марта, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже по рублевым парам закрылись 5 марта разнонаправленно. Ценовые колебания были незначительными. Рубль укрепился на 21 копейку к евро и потерял 1 копейку к доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Евро подешевел к доллару и евро на фоне благоприятной американской статистики (ISM в сфере услуг и продажи на первичном рынке жилья), а также его продаж со стороны кроссов с евро на ожиданиях, что ЕЦБ на заседании 7 марта объявит о новом раунде операций TLTRO для борьбы с замедлением роста экономики.

В ходе американских торгов пара евро/рубль снизилась до 74,27 руб. Курс доллара сохранил боковое движение на уровне 65,75 руб. Негативное влияние на рубль от общего подорожания доллара США, сгладил нефтяной рынок, на котором цена на Brent восстановилась до $66 за баррель.

Сегодня, 6 марта, утром на торгах в Азии нефть подешевела на 0,43%, до 65,30. Негативное влияние на неё оказал опубликованный еженедельный отчет по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,3 млн баррелей, до 451,5 млн.

На глобальном валютном рынке доллар США торгуется в плюсе ко всем основным валютам и теряет 0,09% против японской йены. Когда основные валюты дешевеют, а йена дорожает к доллару, это указывает на уход инвесторов из рисковых активов. Возросший спрос на защитные активы может негативно сказаться на курсе рубля во время открытия торгов на Мосбирже.

В течение пяти торговых дней пара доллар/рубль держится в ценовом диапазоне 65,5−66 руб./$1. С каждым днем он сужается и на сегодня, 6 марта, имеет границы 65,71 — 65,85 руб. Цена на нефть готова восстановиться до 66,77. Если она не упадет на торгах в Европе, то можно рассмотреть падение курса доллара до 65,60, в противном случае нас ждет ослабление рубля до 66 рублей.

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