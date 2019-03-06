Гуанчжоу, Китай, 6 марта, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Власти китайского мегаполиса Гуанчжоу, расположенного в провинции Гуандун на юге страны, планируют отремонтировать 1213 общественных туалетов в ближайшее время в рамках общенациональной программы «туалетной революции», сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Туалет

В общей сложности 355 туалетов будут построены с нуля, в то время как 858 уборных будут отремонтированы. Более того, специальное мобильное положение поможет гражданам безошибочно найти ближайший туалет. Делается это «для улучшения уровня общественного счастья», сообщили в власти города.

Туалеты будут построены из новейших, дружелюбных для окружающей среды материалов. По информации властей, они всячески будут требовать от администраций гостиниц, отелей, ресторанов, торговых центров, супермаркетов и прочих общественных мест сделать их уборные максимально доступными для любого желающего.

Кроме того, власти намерены запустить конкурс «20 самых красивых туалетов города» для того, чтобы поощрить наиболее ответственно относящихся к делу «туалетной революции».