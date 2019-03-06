Якутск, 6 марта, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Ожидания восстановления рынка в феврале не оправдались, а позитивные сигналы для АЛРОСА откладываются как минимум до апреля. Это значит, денег у компании будет мало, считает редактор сайта YKTIMES.RU Владимир Нифонтов. По его мнению, всё это приведёт к тому, что в бюджете Якутии средств будет ещё меньше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мало денег

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«Надежды руководства АЛРОСА пока не оправдываются — рынок очень слабый, особенно в сегменте мелкого сырья. Продажи De Beers в феврале упали на 13%, а до этого, в январе, вообще рухнули на 25%. Вдобавок падение продаж идёт на фоне снижения цены. Рынок перенасыщен бриллиантами, продаж нет — в Гонконге это хорошо видно было», — отметил Владимир Нифонтов.

Своё мнение он основывает в том числе на данных BCS GM, которое отмечает: результаты De Beers свидетельствуют о том, что ожидания восстановления рынка в феврале не оправдались, а позитивные сигналы для АЛРОСА откладываются как минимум до апреля.

«На этом фоне Сергей Иванов покупает новое здание под ЕСО, собрались тратить деньги на аэропорт в Мирном, расходы на новый офис в Москве растут и так далее. В общем, руководство вымывает деньги из компании на левые дела», — пришёл к выводу Владимир Нифонтов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выручка базирующейся в Якутии алмазодобывающей компании АЛРОСА за 2018 год составила 219,8 млрд рублей, на 10% или 19 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Что касается чистой прибыли компании, то она выросла на 12,1 млрд рублей или на 71% в сравнении с 2017 годом, её общая сумма — 29,3 млрд рублей.