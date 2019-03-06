Нижний Новгород, 6 марта, 2019, 05:51 — ИА Регнум. АО «Банк ДОМ. РФ», принадлежащее правительственному АО «ДОМ.РФ», требует признать банкротом нижегородский химический завод, более 60 лет производящий краски, покрытия, клей, смолы, лесохимическую продукцию и работающий как предприятие полного цикла. Арбитражный суд Нижегородской области 20 марта 2019 года рассмотрит обоснованность претензий к АО «Бальзам», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление к АО «Бальзам» (Нижний Новгород) было подано 19 февраля 2019 года, 25 февраля иск приняли к производству, но обоснованность претензий рассмотрят только 20 марта. Сумма исковых требований — 15 780 522,29 рубля. Истцом выступает АО «Банк ДОМ. РФ», который до середины декабря 2018 года был АКБ «Российский капитал». Истец на 100% принадлежит правительственному АО «ДОМ.РФ» — бывшему Агентству ипотечного жилищного кредитования, созданному в качестве единого института развития жилищной сферы.

Это не первая попытка обанкротить химзавод «Бальзам». В 2015 году схожий иск подавало нижегородское ЗАО «Нео Кемикал», но в марте 2015 года суд отказал во введении наблюдения, так как задолженность частично была погашена.

«Представители должника — Златов Ю.А., Панин Н. П. действующие по доверенности в судебном заседании указывают на имеющуюся задолженность в сумме 289 864,42 рублей, в том числе без учета неустойки и госпошлины. Просят отказать во введении наблюдения, поскольку заявленные требования составляют менее трехсот тысяч рублей и в соответствии со статьей 33 Закона о банкротстве не является основанием для признания должника банкротом», — отмечалось в материалах дела от 2015 года.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Бальзам» учреждено 19 января 1994 года путём реорганизации, уставный капитал — 69 247 290 рублей, гендиректор с ноября 2017 года — Игорь Казарин, в разные годы выступавший учредителем семи юрлиц, из которых только два на сегодня действующие — ООО «Красная заря» (основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества) и ООО «Управляющая компания «Теледом»).

В 2015 году АО «Бальзам» с долей 4,76% выступило соучредителем ООО «Торговый дом «Бальзам», в число владельцев которого также вошли Андрей Капец (доля — 48,57%) и Евгений Назаров (доля — 46,67%). Последний владеет также ООО «Управляющая компания «Ваш офис» и ООО «Дирис», работающим на рынке вложения в ценные бумаги, а у второго соучредителя в собственности ООО «Таран» (работает в сфере недвижимости).

Численность работников АО «Бальзам», по данным из открытых источников, — около 60 человек. По данным с официального сайта компании, она существует с 1958 года, начав работать как опытно-экспериментальный завод Центрального научно-исследовательского института лесохимической промышленности.

«На нашем заводе реализован полный цикл производства. От изготовления сырья и лабораторных исследований, до выпуска готовой продукции», — отмечается на сайте.

Известно, что за 2018 год предприятие произвело 1590 тонн продукции против 1524 тонн в 2017 году.