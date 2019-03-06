Брюссель, 6 марта, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Граждане Грузии не смогут получить убежище в странах — членах Евросоюза, так как их страна признана безопасной, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на пресс-конференции.

Орион955 Отказ

По его словам, после упрощения визового режима между странами ЕС и Грузией в Евросоюз приехали несколько сот тысяч грузинских граждан. Из них несколько тысяч попросили убежища в ЕС. Он подчеркнул, что гражданам Грузии убежище в Евросоюзе предоставляться не будет, так как с точки зрения ЕС Грузия является безопасной страной.

Напомним, Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. С тех пор граждане Грузии могут пользоваться либерализованным визовым режимом при посещении ЕС. Несмотря на сообщения о депортации десятков граждан Грузии из ЕС, руководство Евросоюза пока не видит причин ужесточать визовый режим.