Вашингтон, 6 марта, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Контракт на $63,3 млн заключил Пентагон с корпорацией Raytheon, которая занимается программой гиперзвукового оружия, сообщается в заявлении компании.

Naval Surface Warriors Пуск крылатой ракеты

Уточняется, что деньги будут потрачены на дальнейшую разработку тактического планирующего крылатого блока, который устанавливается на ракетный ускоритель. Скорость при полете будет превышать 5 Махов.

Согласно данным производителя, ракета разгоняет полезную нагрузку до пика. После этого «полезная нагрузка» отделяется и летит к месту назначения без разгонного блока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава штаба американских ВМС Джон Ричардсон заявил, что флот Соединенных Штатов планирует разработать и развернуть наступательное гиперзвуковое оружие к 2025 г.