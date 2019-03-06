Нефтеюганск, Югра, 6 марта, 2019, 06:24 — ИА Регнум. В Нефтеюганске ставка земельного налога под гаражами выросла в 25 раз. Инициативная группа направила обращение к главе города Сергею Дегтярёву, сообщает Накануне.RU.

Гаражи

Если ранее ставка земельного налога на земли под гаражными строениями составляла в Нефтеюганске 0,04% от кадастровой стоимости, то в 2019 году ставка увеличилась до 1%, сообщают жители города. Встречи с главой Нефтеюганска ищут председатели гаражных кооперативов, и требуют объяснить целесообразность повышения налога.

Решение о повышении ставки земельного налога под гаражами было принято депутатами гордумы осенью 2018 года. Тогда местные парламентарии предлагали председателям гаражных кооперативов инициировать пересмотр кадастровой стоимости участков. Те в свою очередь просят обуздать темпы роста налогов.