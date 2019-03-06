Петропавловск-Камчатский, 6 марта, 2019, 05:26 — ИА Регнум. На Камчатке мужчины решили вопрос поздравления своих любимых девушек, женщин, а также мам и бабушек основательно. Вместо срезанных цветов в букетах они посадят деревья в честь своих любимых женщин: цветы завянут, а дерево будет расти и долгие годы радовать ту, в честь которой посажено. А местное цветоводческое предприятие к празднику порадует прекрасных дам уникальными камчатскими тюльпанами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тюльпаны

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Инициатором акции стало Зелёное движение России ЭКА. Желающий сделать такой необычный подарок своей любимой женщине может зарегистрироваться на специальном сайте, оформить подарочный сертификат, в который будет вписано имя той, в честь которой будет посажено дерево.

Камчатцы воодушевились и предприняли попытки немедленно зарегистрироваться на указанном ЭКА сайте. Однако ссылка на сайт не работает. Впрочем, люди говорят, что для такого подарка вовсе не нужен какой-то сайт — можно просто взять и посадить дерево для любимой.

Впрочем, те, кто предпочитает традиционные поздравления, в обиде не останутся. К 8 марта в продажу будет пущено 25 тысяч удивительных камчатских тюльпанов. Камчатский тюльпан отличается от остальных тем, что он высокий, очень крепкий, в воде стоит значительно дольше, чем все его собратья.

«В этом году мы применили новые технологии выращивания с применением опилок. Этот метод дал отличные результаты, в следующем году будем расширяться. В этом году предприятие вырастило новый вид тюльпанов — на одной ножке сразу три бутона», — привело слова заведующего отделом цветоводства МУП «Спецдорремстрой» Виктора ЛебедеваИА Кам 24.

Предприятие выращивает тюльпаны камчатского сорта самых разных цветов. В этом году к Международному женскому дню последними срежут самые изысканные — фиолетовые.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в преддверии 8 марта стали меньше покупать цветов, ювелирных украшений и парфюмерии. К такому выводу пришел оператор фискальных данных России «Платформа ОФД», проанализировав изменения в среднем чеке и числе покупок в первые дни марта в 2018 и 2019 годах.