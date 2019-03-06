Брюссель, 6 марта, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Полной потери транзита российского газа через Украину ожидает Киев после запуска «Северного потока — 2», заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, сообщает «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Витренко выступил с заявлением в Брюсселе на конференции Центра европейской политики, посвященной будущему украинской газотранспортной системы.

«Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину. Не 30, 50 или 60 миллиардов кубических метров — полный ноль», — сказал Витренко.

Украинский функционер добавил, что после запуска «Северного потока — 2» Москва не будет «искать причины», а «просто не будет использовать украинскую ГТС».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Киев может сохранить транзит российского газа, но одним из условий является стабилизация политической обстановки на Украине.