Вашингтон, 6 марта, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.

Флаги США и КНДР

По словам Болтона, если КНДР не свернет свою ядерную программу, то Вашингтон будет готов ужесточить санкции против Пхеньяна.

«Если они этого не сделают, тогда, я думаю, президент Трамп очень ясно дал понять… Если они не собираются освобождаться от сокрушающих экономических санкций, которые на них уже наложены, мы тогда будем готовы ввести еще санкции», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта южнокорейское агентство Yonhap заявило, что власти КНДР восстанавливают ядерный полигон Дончан-ри. При этом отмечается, что эту информацию уже подтвердили как представители южнокорейской разведки, так и два американских интеллектуальных центра.