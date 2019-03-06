Каракас, 6 марта, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо провел переговоры с профсоюзами госсектора Венесуэлы и призвал их устроить забастовку, сообщает агентство Reuters.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

По замыслу Гуайдо, масштабная забастовка госслужащих в Венесуэле должна усилить политический кризис в стране и привести к краху законно избранного правительства Николаса Мадуро.

«Они считают, что самое сильное давление уже позади. Но пусть знают, что настоящее давление только начинается», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта американская марионетка Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу и не был арестован, несмотря на нарушение запрета на выезд из страны. Позднее, 6 марта, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о готовящемся введении вторичных санкций против лиц и компаний, связанных с правительством Венесуэлы.