Казань, 6 марта, 2019, 04:41 — ИА Регнум. В Татарии для сбора батареек и аккумуляторов установят 2,3 тыс. пунктов сбора, что, по прогнозам экспертов, позволит охватить 60% использованных химических источников в регионе. Открытие такого существенного числа сборочных пунктов намечено в школах, магазинах и прочих местах скопления людей, передаёт ИА REGNUM.

Батарейки

Напомним, в Авиастроительном районе Казани проект по раздельному сбору мусора реализуется с августа 2018 года, и за полгода доля отсортированного мусора, переработка которого возможна, выросла: с 7 до 25%.

Пилотный проект включает в себя 428 контейнеров, расположенных на 109 контейнерных площадках многоквартирных домов, которыми управляет ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района». Они предназначены как для перерабатываемых отходов (помечены жёлтыми наклейками) — 193 контейнера, так и для неперерабатываемых, которые выделяются серыми наклейками. Последнего типа контейнеров установлено 235. Из разных баков отходы вывозят отдельно, после чего они поступают на мусоросортировочную станцию на улице Васильченко Московского района столицы республики. А уже там отходы проходят финишную сортировку. Район для пилотной отработки был выбран не случайно — в нём уже закрыто большинство мусоропроводов в домах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2019 года республиканские власти анонсировали участие региона в пилотном проекте по грамотной утилизации использованных источников тока. В рамках соглашения Татарии с компанией Duracell, подписанного на полях инвестиционного форума в Сочи, данный вид отходов будет проходить утилизацию на спецпредприятии в Челябинске, став одним из этапов в реализации проекта по раздельному сбору мусора. О необходимости решать «мусорную» проблему говорил в послании Федеральному собранию Владимир Путин.