Нью-Йорк, США, 6 марта, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Управление финансовых услуг американского штата Нью-Йорк проводит проверку нарушений при страховании компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что управление финансовых услуг запросило документы у главного страховщика Trump Organization — компании Aon. В компании подтвердили получение запроса от ведомства. По данным телеканала, этот запрос связан с недавним выступлением в Конгрессе США экс-адвоката Трампа Майкла Коэна. Тогда Коэн утверждал, что компания намеренно завышала страховую стоимость своих активов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году ряд американских ведомств подал запросы на получение документов, связанных с компанией Трампа Trump Organization. В частности, генпрокурор округа Колумбия потребовал финансовые отчеты инаугурационного комитета Дональда Трампа, в том числе и те, которые касаются выплат компании Trump Organization.