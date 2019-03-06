Закавказье «обходит» Россию, Франция готовит разведку ЕС: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Закавказье хочет создать новый транспортный коридор;
- Макрон готовит новую разведку Евросоюза;
- В марте Госдума примет закон о пересчете пенсий;
- Командиры будут отвечать за морально-политическое состояние военных;
- В Совфеде готовится законопроект о платных вытрезвителях.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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