Ташкент, 6 марта, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Гульнару Каримову, старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, перевели в колонию общего режима, сообщили в узбекской генпрокуратуре.

Timir01 Гульнара Каримова

В надзорном ведомстве пояснили, что это сделано из-за «злостных нарушений порядка» и несоблюдения «условий отбывания наказаний».

Напомним, до сих пор Каримова находилась под домашним арестом — по месту жительства дочери Иман. Осуждена она была на десять лет лишения свободы в августе 2015 года по статье о неуплате налогов, вымогательствах и хищениях.

В конце 2017 года суд смягчил наказание, и Каримова осталась под домашним арестом, но, как отмечают теперь в генпрокуратуре, нарушала режим, используя средства связи и не возмещая ущерб, пренебрегая таким образом постановлением суда.