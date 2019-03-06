Киев, 6 марта, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного в 2018 году, переведут из херсонского СИЗО в киевское, заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По ее словам, о переводе Вышинского в Киев Денисова сообщила на встрече со своей российской коллегой Татьяной Москальковой в Женеве. Она подчеркнула, что 9 марта Вышинского этапируюут из Херсона в Киев, а 20 марта Кассационный уголовный суд Украины рассмотрит жалобу журналиста на незаконность задержания.

Ранее Татьяна Москалькова заявляла, что хотела бы лично присутствовать на судебном заседании по делу Кирилла Вышинского.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году против руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского было сфабриковано уголовное дело за его журналистскую работу. Журналиста обвиняют в государственной измене и поддержке Донбасса.