Киев, 6 марта, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Украинские золотовалютные резервы в феврале сократились на 2,9%, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

«В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 2,9% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу», — сообщили в украинском банке.

В итоге по состоянию на конец февраля золотовалютные резервы Украины составили $20 220 300 000.

По оценке банка, объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта, «что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 г. международные резервы Украины увеличились на 10,6%. По состоянию на 1 января 2019 г., их объем составил $20,8 млрд.