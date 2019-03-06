Москва, 6 марта, 2019, 04:03 — ИА Регнум. В поселке Коммунарка загорелся автомобиль, сообщает ГУ МЧС РФ Москвы.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Горящий автомобиль

Сообщается, что в МЧС поступило сообщение о загоревшемся автомобиле в поселке Коммунарка на улице Александры Монаховой. Возгорание было ликвидировано еще до приезда спасателей. Как позднее выяснилось, у автомобиля в моторном отсеке произошло незначительное возгорание. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание легкового автомобиля на автозаправочной станции. В результате происшествия сгорела одна колонка на заправке и сам автомобиль. Пострадавших не было.