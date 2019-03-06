Токио, 6 марта, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Сервис AnTuTu назвал первую десятку самых производительных смартфонов февраля 2019 года. Рейтинг был опубликован 5 марта на портале GSMArena.

BoyuZhang1998 Смартфон Xiaomi MI 9

https://twitter.com/gsmarena_com/status/1102957077327044608

Место лидера эксперты AnTuTu в этот раз отдали устройству китайского производителя Xiaomi, смартфон Mi 9 смог получить 371 849 баллов в рейтинге компании. Второе место занял Lenovo Z5 Pro GT, оборудованный тем же чипсетом Qualcomm Snapdragon 855. Третью строчку занял ZTE nubia Red Magic Mars (Snapdragon 845). В топ-5 также вошли Huawei Mate 20 и Huawei V20.

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Напомним, смартфон Mi 9 компания Xiaomi представила 20 февраля 2019 года. Устройство оборудовано тремя камерами, системой беспроводной зарядки и OLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма.