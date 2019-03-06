Вашингтон, 6 марта, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Свой отказ баллотироваться в президенты США в 2020 году экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объяснил тем, что не намерен менять убеждения, сообщает Bloomberg.

Ralph Alswang Майкл Блумберг

Американский миллиардер пояснил, что демократы рекомендовали ему «поменять взгляды» ради популярности среди избирателей. Но он не собирается решать, «во что верить», в зависимости от политической конъюнктуры.

«Я не такой человек, и я не думаю, что это то, чего хотят избиратели от лидера», — заявил Блумберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские политики обсуждают отказ экс-госсекретаря Штатов Хиллари Клинтон пойти на выборы. Президент США Дональд Трамп иронически отметил, что без неё на выборах будет уже не так интересно.

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