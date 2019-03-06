Гамбург, Германия, 6 марта, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Руководство одного из детских садов в немецком Гамбурге разослало письма родителям воспитанников, в которых просило не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев, сообщает газета Bild.

Индейцы

Сообщается, что просьба касалась не только костюмов индейцев, а также арабских шейхов и других костюмов, которые могут иметь ассоциацию с этническим или иным меньшинством. Якобы это должно помочь избежать конфликтов среди самих родителей, которые могут быть оскорблены стереотипными костюмами.

В своем обращении руководство детсада ссылается на брошюру Kids Aktuell. В этой брошюре также рекомендуется наряжать мальчиков русалками, а девочек — пиратами или супергероями, чтобы не создавать стереотипы по половому признаку.