Мурманск, 6 марта, 2019, 03:36 — ИА Регнум. В четырехэтажном жилом доме, в котором ранее располагалось общежитие, в Мурманске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Мурманской области.

Пожар

Сообщается, что очаг возгорания находился в перекрытиях третьего этажа здания. Площадь, охваченная огнем, была незначительной. Во время пожара из здания были эвакуированы 40 жильцов. В ликвидации возгорания принимали участие 17 человек личного состава и три единицы техники. Пожар был потушен, пострадавших не было. Все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры. Ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта произошел пожар в одном из многоквартирных домов в Барнауле. По соображениям безопасности огнеборцам пришлось эвакуировать более 100 жителей. Пострадавших не было.