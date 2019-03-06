Краснодар, 6 марта, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Четыре клипа рэпера Хаски заблокированы решением Советского районного суда Краснодара, сообщает тelegram-канал «Правозащита Открытки».

Суд

Блокировка коснулась клипов «Пуля-дура», «Пироман 17» и «Поэма о Родине». Соответствующее решение было вынесено еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало только сейчас.

Напомним, ранее суд в Краснодаре заблокировал клип Хаски «Иуда». Рэпер пытается оспорить этот вердикт: очередное судебное заседание состоится 19 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Хаски «выступал» перед поклонниками на крыше автомобиля и был задержан, ему предъявили обвинения в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток.