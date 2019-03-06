Москва, 6 марта, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Режиссер Сергей Бодров — старший в интервью журналистам назвал «странной» идею шоумена Стаса Барецкого снять третью часть фильма «Брат». Об этом 5 марта сообщил сайт телеканала RT.

llamafloor из st. petersburg, russia Стас Барецкий

Бодров-старший сообщил корреспондентам издания, что он не знаком с Барецким. Двукратный номинант на премию «Оскар» сказал, что он посоветовал бы скандальному шоумену «не заниматься этим».

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Напомним, 26 февраля 2019 года стало известно, что Стас Барецкий намерен снять фильм «Брат 3», в котором главную роль исполнит боец ММА Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан. Он был освобожден судом из-под стражи 25 февраля 2019 года.