Красноярск, 6 марта, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Сборная России продолжает лидировать по количеству завоёванных медалей Всемирной зимней Универсиады-2019.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Медальный зачёт Всемирной зимней Универсиады-2019

Согласно информации, размещённой на официальном паблике Студенческих игр в соцсети «ВКонтакте», по итогам соревнований 5 марта на вторую строчку, потеснив Швейцарию, вырывается Южная Корея.

У России по состоянию на 5 марта 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Южная Корея завоевала три золота, одно серебро и одну бронзу. У Швейцарии — два золота, два серебра и одна бронза. Затем в медальном зачёте идут Австрия и Белоруссия. У этих стран по две золотых медали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2 марта стартовало грандиозное спортивное событие — Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Соревнования продлятся до 12 марта. Всего участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.