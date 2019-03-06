Лондон, 6 марта, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Группа The Prodigy отменила все свои концерты из-за трагической смерти её фронтмена Кита Флинта. Соответствующее объявление было опубликовано 6 марта на официальной странице музыкального коллектива в Twitter.

ParaDoxus Кит Флинт

https://twitter.com/the_prodigy

Участники группы подчеркнули, что принятое решение вступает в силу «немедленно». Последнее выступление Флинта с группой состоялось 5 февраля 2019 года на стадионе The Trusts Arena в Окленде (Новая Зеландия).

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Напомним, Кита Флинта обнаружили мертвым в его доме в городе Данмау (графство Эссекс в Великобритании) 4 марта 2019 года. Полиция заявила, что смерть музыканта не является «подозрительной», однако впоследствии член The Prodigy Лайам Хоулетт написал, что его Флинт покончил с собой.