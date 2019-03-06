Москва, 6 марта, 2019, 03:15 — ИА Регнум. В случае избрания на пост президента США Джо Байден может продолжить политику Хиллари Клинтон, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

«Отказ Хиллари баллотироваться в президенты США понятен: она дважды проиграла выборы, шансов у неё мало. Но от демократов думает идти 76-летний Байден, вице при Обаме, экс-прокуратор Украины и горячий сторонник замыслов Дж. Маккейна и самой Клинтон. Одна команда — одна политика», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила об отказе выдвигаться кандидатом на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году. Бывший вице-президент США Джо Байден в декабре 2018 года заявил, что считает себя лучшим претендентом на пост американского президента. В 2016 году Байден отказался выдвигаться кандидатом на выборах из-за смерти своего сына. В настоящее время Байден еще раздумывает, стоит ли участвовать в президентской гонке в 2020 году.