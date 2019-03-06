Киев, 6 марта, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должен быть уволен «из-за потери доверия в борьбе с коррупцией», заявила американский посол на Украине Мари Йованович, сообщает УНИАН.

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». Реж. Борис Степанцев. 1970. СССР Чёткие указания

«Для того, чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменен», — заявила Йованович.

Выступая на информационном марафоне «Диалоги во времени», она сказала, что каждый, кто был «замечен в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции», должен быть убран с работы в антикоррупционных учреждениях, потому что доверия к нему нет.

Напомниим, в конце марта минувшего года украинский генпрокурор Юрий Луценко и глава украинского национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

Это произошло после того, как были обнаружены «дисциплинарные нарушения» Холодницкого во время расследования уголовного дела. В его кабинете были найдены прослушивающие устройства, выяснилось, что он заявлял о давлении на чиновников, о лжесвидетельстве и даче взяток.