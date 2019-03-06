Пекин, 6 марта, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Китайская национальная обсерватория выпустила «желтый» уровень предупреждения о погодной опасности в связи с густым туманом в целом ряде районом страны, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

Туман

Начиная с ночи на 6 марта по местному времени густой туман накроет восточные и центральные провинции Китая, включая Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хубэй, сообщили в Национальном метеоцентре. Видимость в некоторых районах упаде до мнее, чем 200 метров, сообщили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге и юго-западе Китая был объявлен «синий» уровень погодной опасности, вызванный мощными ливнями, которые накрыли провинции Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район.