Лондон, 6 марта, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне предложило организовать день открытых дверей для британских спецслужб, которые, по сообщениям британских СМИ, обеспокоены «необычной активностью» в российской дипмиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Великобритания

«Видимо, невыносимо смотреть, как другие люди работают. Нам определенно стоит устроить день открытых дверей для тех, кто пристально за нами наблюдает», — пошутили дипломаты в Twitter.

Таким образом российское посольство иронично прокомментировало публикацию в британской газете The Guardian. В статье, ссылающейся на анонимные источники, говорилось о некоей возросшей активности у здания российской дипмиссии в дни перед и после инцидента в Солсбери. Отмечалось, что этим заинтересовались британские спецслужбы.