Социалисты Молдавии поклялись не предавать Додона. А если предаст Додон?
Кишинёв, 6 марта, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), избранные в парламент Молдавии, подписали декларацию о намерении сохранять единство и «не предавать команду ПСРМ». Как передает ИА REGNUM, в документе говорится, что депутаты «лучше сдадут депутатские мандаты, чем предадут команду и избирателей».
По словам лидера ПСРМ Зинаиды Гречаной, это сделано, чтобы «избежать спекуляций по поводу возможного подкупа наших депутатов». Социалисты также пообещали реализовывать свою предвыборную программу.
Они добавили, что станут вести переговоры о правящей коалиции с Демпартией только после утверждения результатов выборов Конституционным судом.
Ранее оппозиционный блок ACUM отказался вести переговоры, как с правящей Демпартией, так и с социалистами. А президент Молдавии Игорь Додон дал понять, что переговоры социалистов с демократами возможны, хотя до выборов Додон и социалисты обещали не вступать в союз с Демпартией и Владимиром Плахотнюком.