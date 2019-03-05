Кишинёв, 6 марта, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), избранные в парламент Молдавии, подписали декларацию о намерении сохранять единство и «не предавать команду ПСРМ». Как передает ИА REGNUM, в документе говорится, что депутаты «лучше сдадут депутатские мандаты, чем предадут команду и избирателей».

Игорь Додон

По словам лидера ПСРМ Зинаиды Гречаной, это сделано, чтобы «избежать спекуляций по поводу возможного подкупа наших депутатов». Социалисты также пообещали реализовывать свою предвыборную программу.

Они добавили, что станут вести переговоры о правящей коалиции с Демпартией только после утверждения результатов выборов Конституционным судом.

Ранее оппозиционный блок ACUM отказался вести переговоры, как с правящей Демпартией, так и с социалистами. А президент Молдавии Игорь Додон дал понять, что переговоры социалистов с демократами возможны, хотя до выборов Додон и социалисты обещали не вступать в союз с Демпартией и Владимиром Плахотнюком.