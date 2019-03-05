Вашингтон, 6 марта, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Вторичные санкции намерен ввести госдеп в отношении лиц и компаний, опосредованно связанных с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, сообщил журналистам спецпредставитель Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Угрозы дяди Сэма

По словам американского представителя, санкции Вашингтон может ввести в отношении тех, кто сотрудничает с теми, кто уже под санкциями из-за Венесуэлы. В черный список могут угодить как компании, так и физические лица. Кроме того, наказаны будут страны.

Напомним, Вашингтон не признает Мадуро законным президентом, считая себя вправе вводить санкции в отношении тех, кто сотрудничает с правительством Венесуэлы и ее госкомпаниями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта американский президент Дональд Трамп продлил введенные его предшественником Бараком Обамой санкции против Венесуэлы. Обоснованием является то, что Каракас якобы угрожает безопасности США.