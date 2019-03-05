Москва, 6 марта, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Для стабилизации отношений между Россией и Великобританией Соединенному Королевству необходимо «снизить накал шпиономании», заявил председатель Комитета Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Российская угроза

«Посол Британии в Москве Бристоу: Лондон хотел бы стабилизировать отношения с Москвой, т.к. у них есть и общие интересы. Мысль здравая — Британия не выигрывает от плохих отношений с Россией. Но для этого следует снизить накал шпиономании и предложить Уильямсону (Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании — прим. ИА REGNUM ) немного помолчать», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта посол Соединенного Королевства в России сэр Лори Бристоу заявил о желании британских властей стабилизировать отношения с Россией. По его словам, Лондону необходим диалог с Москвой, несмотря на инцидент в Солсбери.