Гаррисберг, США, 6 марта, 2019, 02:51 — ИА Регнум. Служба безопасности международного аэропорта Лехай-Вэлли (штат Пенсильвания) задержала жителя американского штата Флорида, который пытался пронести с собой деактивированный гранатомет и копию выстрела к нему, сообщает телеканал WFTV.

Vitaly V. Kuzmin Гранатомёт

Сообщается, что багажом мужчины заинтересовалась служба безопасности аэропорта. При досмотре они обнаружили разобранный гранатомет и выстрел к нему. Позднее выяснилось, что гранатомет не является боевым, а лишь деактивированным образцом, а боеприпас — лишь массогабаритной копией. Пассажир считал, что перевозить такой багаж является совершенно законным действием, однако службе безопасности пришлось его изъять. После этого мужчина все же смог сесть на самолет и улететь в Орландо.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года двоих пассажиров задержали в аэропорту имени Шарля Де Голля во Франции. Поводом для задержания стали игрушечные пистолеты, которые другие пассажиры приняли за боевое оружие.