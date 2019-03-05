Москва, 6 марта, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Заявление Хиллари Клинтон об отказе участвовать в президентских выборах в США в 2020 году является хорошей новостью, так как Клинтон несла за собой катастрофы по всему миру, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

«Клинтон несла с собой катастрофы. Она сделала всё, чтобы разрушить Ливию и разогреть войну в Сирии. Она — один из авторов хаоса на Ближнем Востоке, породившего волны мигрантов в страны Европы. Без неё у руля миру будет спокойнее», — подчеркнул сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта дважды кандидат в президенты США и экс-глава госдепа Хиллари Клинтон отказалась от участия в президентской гонке в 2020 году. По ее словам, она будет «работать и отстаивать свои убеждения», а также наслаждаться жизнью общественного деятеля и писателя.