Вашингтон, 6 марта, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Объявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон об отказе баллотироваться на выборах в 2020 году прокомментировал президент этой страны Дональд Трамп в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

«Её будет очень не хватать!» — написал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта Клинтон заявила, что не станет претендовать на кресло президента Соединенных Штатов на выборах 2020 года.