Вашингтон, 6 марта, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Санкции ожидают Анкару после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400» «Триумф», сообщил журналистам замглавы пресс-службы госдепа Роберт Палладино.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Представитель госдепа уточнил, что Анкара предупреждена о пересмотре её участия в программе F-35, если она купит российские вооружения. Кроме того, она рискует остаться без поставок другого американского оружия.

«Кроме того, это ведет к потенциальным санкциям в рамках CAATSA», — завил Палладино.

Напомним, CAATSA — это федеральный закон США 2017 г., налагающий дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта представитель Пентагона генерал Кёртис Скапаротти заявил, что Вашингтону не стоит поставлять в Турцию истребители F-35 в случае приобретения Анкарой С-400.