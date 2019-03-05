Москва, 6 марта, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Законным властям Венесуэлы удалось избежать провокации, не арестовав американскую марионетку Хуана Гуайдо после его возвращения в страну, заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин журналистам.

Alexcocopro Хуан Гуайдо среди сторонников

По словам Щетинина, Каракас «настойчиво толкали в эту провокацию», однако законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро удалось ее грамотно избежать. Дипломат добавил, что таким образом Мадуро демонстрирует мирную настроенность правительства Венесуэлы на политическое разрешение кризиса без сильных потрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу и даже собрал митинг со своими сторонниками. Несмотря на угрозу ареста оппозиционера за нарушение запрета на выезд из страны, задержания Гуайдо не последовало.