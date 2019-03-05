Каракас, 6 марта, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны выйти 9 марта на марш против империализма. Такое заявление он сделал во время выступления на мероприятии, проводившемся в память об экс-главе страны Уго Чавесе.

Hugoshi Николас Мадуро

Мадуро подчеркнул, что 9 марта исполняется четыре года с принятия действующим тогда президентом США Бараком Обамой декрета, в котором Боливарианская Республика объявлена угрозой для безопасности Соединенных Штатов. В честь этого Мадуро объявил 9 марта «днем боливарианского антиимпериализма» и призвал граждан страны выйти на марш в честь этого события.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта американский президент Дональд Трамп продлил еще на год введенные Бараком Обамой в 2015 году санкции против Венесуэлы. Санкции были продлены, так как, по мнению США, Венесуэла «продолжает представлять невероятную и чрезвычайную угрозу безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».