Мадрид, 6 марта, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Три игрока ФК «Реал Мадрид» получили травмы в ходе матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает 6 марта «Евро-футбол».

Armando Sobrino Футбольный мяч

Два футболиста испанской команды получили травмы в первом тайме: нападающий Лукас Васкес и полузащитник Винисиус Жуниор.

Во втором тайме в результате неудачного падения травмировался крайний нападающий Гарет Бэйл, причем он продолжил игру «сильно прихрамывая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» на своем поле 5 марта проиграл голландскому «Аяксу» со счетом 1:4. По итогам матча голландцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.