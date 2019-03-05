Мадрид, 6 марта, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Голландская футбольная команда «Аякс» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над испанским ФК «Реал Мадрид», сообщает «Спорт-Экспресс».

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов, проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), завершился со счетом 1:4. Два гола гости забили в первом тайме (Хаким Зиех и Давид Нерес) и два — во втором (Душан Тадич и Лассе Шене).

У «Реала» один гол забил Марко Асенсио (70-я минута). В конце игры с поля был удален защитник испанцев Начо.

Напомним, на предыдущей встрече с «Аяксом» победил «Реал» 2:1.

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