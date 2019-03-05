Берлин, 6 марта, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель умер 4 марта на 83-м году жизни, сообщил его коллега по партии Свободной демократической германии (СвДП) Кристиан Линднер на своей странице в Twitter.

Клаус Кинкель

Действующий глава МИД Германии Хайко Маас также высказал свои соболезнования в связи с кончиной политика. По словам Мааса, Кинкель внес большой вклад во внешнюю политику уже объединенной ФРГ и помог найти ей «свое место в мире». По данным телеканала n-tv, похороны Кинкеля пройдут в кругу родственников и ближайших соратников.

Напомним, Клаус Кинкель возглавил МИД ФРГ в 1992 году и пробыл на этой должности шесть лет. Также с 1993 года он занимал должность вице-канцлера при правительстве Гельмута Коля.