Париж, 6 марта, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Заключенный французской тюрьмы Конде-сюр-Сарт напал на двух надзирателей и забаррикадировался в комнате для свиданий, сообщает телеканал BFMTV.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США Заключённый

Сообщается, что заключенный ударил керамическим ножом двоих надзирателей, а затем закрылся в комнате для свиданий вместе со своей супругой. Полиция решила провести штурм тюрьмы. Операция продолжалась около часа. По данным телеканала, жена заключенного погибла от полученных ранений, сам заключенный получил ранения, однако, как отмечают врачи, его состояние квалифицируется как стабильное. Охранники были госпитализированы сразу после инцидента, их жизнь вне опасности.

Как отмечают французские СМИ, преступник отбывал 30-летний срок за похищение и убийство человека. Предполагается, что заключенный подвергся влиянию радикальных исламистов уже в тюрьме. Глава минюста Франции Николь Беллубе назвала произошедшее терактом.