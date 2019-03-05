Вашингтон, 6 марта, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Google внёс изменения, благодаря которым устранена ошибка в отображении Крыма как нероссийской территории, сообщили в компании.

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

У части интернет-пользователей, как отмечают в американской компании, Крым отображался неверно, то есть не как российский регион.

Поводом для беспокойства американской компании стало заявление, сделанное в конце января спикером Госдумы Вячеславом Володиным о том, что санкции грозят интернет-компаниям, вмешивающимся в суверенные дела государств.

Упоминался в этой связи Google, отмечающий Крым на картах как украинский.